Системы ПВО на крышах домов: в ОП едко высмеяли панику в Москве

Михаил Подоляк прокомментировал размещение установок ПВО "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве.

Михаил Подоляк / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве.

В частности, он напомнил о том, что Кремль тем самым нарушает международное право, в котором РФ часто обвиняет Украину. Об этом представитель ОП написал в Twitter.

При этом он обратил внимание на фото с размещением установок ПВО "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве.

"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?" – пишет советник главы ОП.

"Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все по плану", - добавил Подоляк.

Напоминим, что в российских Telegram -каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой в Заречье их уже минимум пять.

Ранее сообщалось, что в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

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