В Москве с перепугу вытащили две системы ПВО на крыши домов: сеть захлебывается смехом

Системы ПВО с помощью подъемного крана поставили на крышу бизнес-центра и здания Минобороны РФ.

В Москве вытащили две системы ПВО на крыши домов/ Telegram

В центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. Там поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

В сети высмеяли страхи российских оккупантов, создав на эту тему множество мемов и фотожаб.

ПВО в центре Москвы установили после циничных и абсурдных заявлений России о том, что якобы Украина "установила системы противовоздушной обороны в жилой застройке Днепра", и будто бы эта система "сбила российскую ракету, после чего она попала в жилой дом".

И хоть в РФ придумали мифическую ПВО посреди города Днепр, чтобы оправдать себя за убийство десятков мирных украинцев в уничтоженном Россией жилом доме, однако сами так испугались, что решили поставить свои системы противовоздушной обороны как можно выше и на самых видных местах в Москве.

Сеть отреагировала на такое решение. Пользователи высмеяли страх оккупантов, которые еще год назад пытались "взять Киев за три дня", а теперь тянут системы ПВО на крыши в центре российской столицы.

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Ранее сообщалось, что в России пытались сжечь главную новогоднюю елку, которая расположена на территории Кремля. Мужчине, который хотел это сделать, в последний момент помешала полиция. Мужчина пришел на Соборную площадь с канистрой бензина, облил новогоднее дерево, но поджечь не успел.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов "анонсировал" блэкаут и "хлопок" в Москве. Он опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году.

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