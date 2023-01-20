РФ готова к новому массированному обстрелу: откуда оккупанты могут бить ракетами

Корабельная группировка РФ в Черном море оставляет на боевом дежурстве все 6 ракетоносителей.

РФ вывела море носители Калибров

Российские оккупанты могут готовиться к нанесению нового массированного ракетного удара по Украине, заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в эфире телемарафона, на это указывает присутствие в Черном море корабельной группировки РФ с ракетами типа Калибр.

Несмотря на проведенную врагом определенную ротацию, корабельная группировка РФ оставляет на боевом дежурстве все 6 ракетоносителей, среди которых – два подводных, сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

"Это говорит о том, что общий залп может достигать 40 ракет типа "Калибр". Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару", - отметила она.

При этом Гуменюк также добавила, что определенная активность авиации российских захватчиков тоже наблюдается.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о 46 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

Читайте еще: