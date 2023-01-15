Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ дома

В Днепре продолжается разбор завалов на месте жилого дома, по которому российские оккупанты ударили крылатой ракетой в субботу, 14 января.
Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели.
Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.
Отметим, что в воскресенье утром из-под завалов разрушенного оккупантами дома достали пострадавшую женщину. Ранее она кричала и звала на помощь.
Ее на руках вынесли из-под руин. Пострадавшей оказывается необходимая помощь. Соответствующее видео опубликовали в Сети.
Ракетный удар РФ
Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.
Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.
В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.
Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.
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