Если армия Путина опередит ВСУ, ситуация может быть опасной - генерал Романенко

Поставки вооружений Украине в разы меньше того, что нам необходимо для борьбы за вновь оккупированные земли и выполнения задач этого боевого года.

ВСУ не хватает вооружений, но есть сила духа, мотивация, профессионализм, сказал Игорь Романенко / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНИАН

Россия подготовила 300 тысяч военнослужащих. Численность армии РФ в течение ближайших полутора-двух месяцев должна возрасти еще на столько же. В любой момент они могут сорвать свои же планы и бросить имеющиеся силы в необходимых направлениях. Если ВСУ не подготовятся к новому обострению раньше врага, у Украины могут возникнуть большие проблемы. Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, вопрос качества российского войска и его обеспеченности – это уже другой вопрос.

"Если они смогут это сделать раньше (подготовятся к новому обострению, - ред.), чем мы, то у нас будут серьезные проблемы. Поставки вооружений Украине в разы меньше того, что нам необходимо для борьбы за вновь оккупированные земли и выполнения задач этого боевого года", - сказал Романенко.

Он добавил, что у ВСУ не хватает вооружений, но есть сила духа, мотивация, профессионализм.

"В любой ситуации мы будем отстаивать интересы своего народа и страны", - резюмировал Романенко.

Как сообщал Главред, по данным The Washington Post, директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и проинформировать его о возможных дальнейших военных планах страны-агрессора России на ближайшие недели и месяцы.

Напомним, аналитики Института изучения войны прогнозируют, что вторжение в Украину со стороны Беларуси может произойти в конце 2023 года. Кремль не просто переносит сроки реализации своего предыдущего плана, а готовит совершенно новый план действий.

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