Директор ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о планах РФ – Washington Post

Уильям Бернс предупредил Киев в январе 2022 года, что российские войска постараются захватить аэропорт Антонов на первых этапах вторжения 24 февраля.

Уильям Бернс приезжал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским / Фото УНИАН, ОП

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и проинформировать его о возможных дальнейших военных планах страны-агрессора России на ближайшие недели и месяцы.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников и другие источники, знакомые с деталями визита.

"Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", - сказал изданию американский чиновник.

"После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа", - пишет WP.

Бернс - бывший посол в России и чиновник Госдепартамента, является одним из ведущих экспертов правительства США. Как пишет издание, он также является уважаемой фигурой среди ближайшего окружения Зеленского из-за его точного предупреждения в январе 2022 года, что российские войска постараются захватить украинский аэропорт Антонов на первых этапах вторжения 24 февраля. Его послание, переданное лично, основывалось на оценке разведки США. таким образом, Бернс помог Украине подготовиться к защите аэропорта и лишил Россию плацдарма, необходимого для захвата Киева.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны прогнозируют, что вторжение в Украину со стороны Беларуси может произойти в конце 2023 года. Кремль не просто переносит сроки реализации своего предыдущего плана, а готовит совершенно новый план действий.

Военный эксперт Алексей Мельник считает, что война в Украине приближается к очередной фазе кульминации. Россия аккумулирует силы для того, чтобы в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне, перехватить инициативу.

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