Угроза режиму Путина из-за войны с Украиной: в ЦРУ рассказали о рисках для Кремля

Репутация России подорвана, а в сентябре со страны-агрессора сбежало больше людей, чем смогли отправить на фронт в Украину, отметил Уильям Бернс.

Власти Путина пока ничего не угрожает - ЦРУ/ сайт Кремля

Власти Владимира Путина в стране-оккупанте России пока ничего не угрожает. Однако среди населения растет обеспокоенность из-за последствий войны – экономика ослабевает, а россияне не уверены в своем будущем. Когда Путин объявил частичную мобилизацию, из страны выехало больше людей, чем призвали и отправили на войну против Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

В интервью PBS он рассказал о том, что репутация России из-за ее полномасштабного нападения на Украину теперь сильно подорвана. По его словам, население государства-оккупанта из-за войны обеспокоено собственным будущим.

"Российское население, похоже, все больше беспокоит цена войны. Дело в том, что, когда Путин начал в конце сентября частичную мобилизацию, из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем он смог собрать и отправить на фронт", - отметил Бернс.

Однако сейчас, как полагает глава ЦРУ, режиму Путина, скорее всего, ничего не угрожает.

"Я не считают, что это представляет непосредственную угрозу его власти. По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим", - подчеркнул Уильям Бернс.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее сказал, что страна-агрессор РФ может перейти в масштабное наступление в конце января, в феврале или марте следующего года.

Он допустил, что враг может снова пойти на Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Украине нужно больше вооружений для того, чтобы освободить свои территории.

Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины следующие полгода станут решающими. Глава государства призвал Запад поддержать страну на 4-х направлениях – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкости зимой, увеличение военной поддержки и содействие в продвижении формулы мира.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что руководитель страны-агрессора РФ Владимир Путин готовится к продолжительным боевым действиям.

Столтенберг призвал западный мир к длительной военной поддержке Украины. По его словам, Киеву нужно помогать поставками вооружений до того момента, пока Путин не поймет, что он не может одержать победу на поле боя.

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