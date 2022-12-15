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"Следующие полгода станут решающими для Украины": Зеленский сделал важное заявление

15 декабря 2022, 15:43
Президент отметил, что энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к Европейскому Совету заявил, что для Украины следующие полгода войны с Россией станут решающими.

По его словам, оккупанты будут требовать больших усилий, чем за прошедшее время.

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и суверенитета. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем это прошедшее время", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.

"Второе - зимняя устойчивость Украины. Призываю продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. Третий аспект - оборонная поддержка. Она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Четвертое - дипломатия" , - отметил Зеленский.

В свою очередь глава государства призвал союзников поддержать украинскую формулу мира.

Угроза вторжения войск Беларуси

Напомним, накануне стало известно, что российские захватчики, которые находятся в Беларуси под видом учений, перебрасывают свою военную технику ближе к границе с Украиной. Техника движется в район Брестского полигона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что маневрами белорусских войск Россия пытается отвлечь Украину и заставить ее держать часть войск возле северной границы и не перебрасывать на другие направления. А тем временем российские оккупанты попытаются вновь пойти в крупное наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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