Одни руины и воронки: Зеленский рассказал, что оккупанты натворили на Донбассе

Президент отметил, что обороняться украинским военным в таких условиях - не просто героизм.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты на Донбассе продолжают уничтожать город за городом.

По словам президента, россияне хотят оставить там только руины и воронки.

"Детально обсудили на Ставке ситуацию на Донбассе и на других активных направлениях на передовой. Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле", - подчеркнул президент.

Президент отметил, что обороняться в таких условиях - не просто героизм.

"Оккупанты уничтожают на Донбассе город за городом, как Мариуполь, Волноваху и Бахмут. Обороняться в таких условиях - не просто героизм. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", - сказал президент.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан отмечал: российские оккупанты понимают, что со временем фронт выйдет на линии границы по состоянию на 1991 год, и поэтому готовятся обороняться.

Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации. Потенциал оккупантов, которых набрали на фронт во время первой мобилизации, уже исчерпан, но Путин отрицает подготовку второй волны, говорит российский правозащитник. Но если Путин этого не сделает, через несколько месяцев война закончится.

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