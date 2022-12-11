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"В таком случае скоро конец войны": Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации

11 декабря 2022, 14:55
Потенциал оккупантов, которых набрали на фронт во время первой мобилизации, уже исчерпан, говорит российский правозащитник.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин считает, что Путин всё равно проведет вторую мобилизацию в РФ/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что якобы в ближайшее время в России не будет проводиться вторая волна мобилизации. Он продолжает говорить, что вроде бы война против Украины "идет по плану", все "цели выполняются, а проблемы решаются".

Однако диктатор РФ не конкретизирует, какие именно задачи, по его мнению, были выполнены успешно. Об этом рассказал российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин "24 каналу".

По мнению Фейгина, Путин, вероятнее всего, врет о том, что не будет второй волны мобилизации.

"Тогда я охотно верю, что через несколько месяцев война закончится. Потому что потенциал этой мобилизации уже исчерпан", – сказал Фейгин.

Правозащитник отмечает, что мобилизация в России не помогла российским оккупантам удержать под контролем правобережье Херсонщины и захватить Бахмут в Донецкой области.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Оппозиционер считает, что Путин всё-таки проведет вторую волну мобилизации когда ситуация на фронте станет вообще плохой для армии РФ.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман отмечал, что Россия уже проигрывает войну против Украины. В Кремле понимают, что для изменения ситуации в свою пользу им нужно разве что объявить тотальную, или так называемую народную войну. Однако сам российский диктатор Владимир Путин этому противится, ведь он не сможет возглавить такую войну, что означает отстранение его от должности и замену на другого вождя.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что российский диктатор Владимир Путин своими решениями относительно войны против Украины может повлечь в России гражданскую войну, которая закончится распадом Российской Федерации.

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