glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боятся украинцев: РФ перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории – ISW

11 декабря 2022, 14:07
В России боятся, что коллаборанты не справятся с несогласными украинцами и партизанами, поэтому отправляют на оккупированные территории чеченцев.
Кадыровцы, российские военные, Владимир Путин
Россия перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории/ Reuters

Страна-агрессор Россия перебрасывает на оккупированные территории Украины больше отрядов чеченцев чтобы привлечь их к формированию административного режима в захваченных регионах.

В РФ боятся, что оккупационные администрации не смогут сами справиться с несогласием украинцев и украинской партизанской деятельностью. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете.

Аналитики отмечают, что Чеченская Республика и связанные с ней официальные лица больше известны по своей жестокости, а не по административным возможностям. Однако РФ использует чеченские отряды с самого начала полномасштабной войны для выполнения роли своеобразной "службы безопасности" в оккупированных регионах.

Поэтому вероятно, что оккупационные администрации хотят привлечь к своей деятельности чеченцев и интегрировать чеченских чиновников в свои оккупационные структуры, чтобы усилить свой контроль в регионах, отмечают в ISW.

Аналитики напомнили, что 8 декабря делегация из Чечни во главе с вице-премьер-министром Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область. Там представители Чечни встретились с коллаборантом, так называемым "главой" Херсона Владимиром Сальдо. При этом Сальдо во время встречи растекался в похвале чеченским чиновникам и заявил, будто хочет перенять у них опыт в разработке модели управления, чтобы использовать его для оккупированного региона.

По информации мэра украинского Мелитополя Ивана Федорова, Кадыров назначил чиновника из Чечни якобы для передачи опыта создания Чеченской республики. Но такая цель не соответствует действительности, ведь на самом деле этот чиновник в первую очередь должен будет контролировать пророссийских коллаборантов, а также терроризировать местных жителей, отмечает Федоров.

Чеченская делегация также встретилась с оккупационной администрацией Запорожской области, чтобы якобы обсудить "мероприятия о сотрудничестве и развитии".

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман отмечал, что Россия уже проигрывает войну против Украины. В Кремле понимают, что для изменения ситуации в свою пользу им нужно разве что объявить тотальную, или так называемую народную войну. Однако сам российский диктатор Владимир Путин этому противится, ведь он не сможет возглавить такую войну, что означает отстранение его от должности и замену на другого вождя.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что российский диктатор Владимир Путин своими решениями относительно войны против Украины может повлечь в России гражданскую войну, которая закончится распадом Российской Федерации.

Читайте также:

война в Украине кадыровцы вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:13

Без косичек и мрачной формы: как Уэнздей Адамс выглядит в реальной жизни

14:07

Боятся украинцев: РФ перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории – ISWВидео

13:59

Денис Повалий обратился к запроданке-маме впервые за время войныВидео

13:51

Зачем ставить кофе в холодильник: простая хитрость, о которой мало кто знает

13:35

В ответ на попытку ВСУ освободить Крым Путин может применить ядерное оружие – WPВидео

Реклама
13:24

Любителям пенного на заметку: как правильно наливать пиво

12:40

Танки Marder, Leopard, оружие и боеприпасы: посол раскрыл детали переговоров с ГерманиейВидео

12:17

Юмористка из Аншлага призналась в романе с престарелым Петросяном во времена Степаненко

11:54

Иван Яковина. Патриоты России признали Путина трижды лопухомВидеоблоги

11:45

Вопрос Крыма может растянуть войну России против Украины на десятилетие – The Washington PostВидео

11:13

"Шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких": Гиркин сообщил о беспомощности армии РФВидео

10:42

"Она деньги зарабатывает для ВСУ": россияне "тепло" встретили предательницу ЛоракВидео

10:31

Потрясение для России: в ВСУ заявили, что после ударов БПЛА враг переместил боевую авиациюВидео

10:28

РФ пригрозила половине мира "мощными средствами поражения": Медведев назвал главных врагов РоссииВидео

09:58

Разнесло пол здания: ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на ЛуганщинеВидео

09:39

"Россияне уже спрашивают: "Где наша армия?": истощение войска может повлечь распад РФ – ЖдановВидео

09:31

Возвращение всех территорий и смена режима в РФ: Кулеба назвал условие победы УкраиныВидео

09:19

"Это праздник": Успенская, которая родилась в Киеве, обрадовалась российскому паспорту

08:56

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

08:35

Бывшие главари "ДНР" стали нападать на Путина из-за неспособности войск РФ захватить Донбасс – ISWВидео

Реклама
08:20

Объект, унизивший российское ПВОмнение

08:18

Россия начала прятать бомбардировщики от Украины в Заполярье - ЖдановВидео

08:15

Почему опасно ставить микроволновку на холодильник

08:00

Когда у Путина может упасть планка: Алексей Мельник - о рисках ударов ВСУ по Москве

07:33

"Не будем спрашивать, куда и где бить врага": Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФВидео

06:20

Путин было пригорюнился, но его печаль развеял Олаф Шольцмнение

05:35

"Заявления диктатора пустые": американский политик заявил, что у Путина, возможно, уже нет ядеркиВидео

04:45

Морщины будут исчезать на глазах: как приготовить простую маску для лица из сливочного масла

03:25

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

02:50

Зимы не будет? Синоптики предупредили об аномалии с резким потеплением до + 18ºВидео

02:22

Заберут красоту и молодость или улучшат энергетику: можно ли держать дома засушенные цветы

01:35

Есть только один фактор: военный эксперт пояснил, почему враги сильно вцепились в БахмутВидео

00:51

Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатствоВидео

10 декабря, суббота
23:44

В Одессе света может не быть 2-3 месяца: власти просят горожан по возможности выехать

23:20

"У диктатора стресс": Пионтковский объяснил, почему Путин впервые в карьере появился пьяным на публикеВидео

23:10

Температура упадет до -20 градусов: синоптик рассказал, когда в Украине ударят лютые морозыВидео

23:02

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

23:00

"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназииВидео

22:50

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу РимскогоВидео

22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянамиВидео

Реклама
22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

19:34

"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкамВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять