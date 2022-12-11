Боятся украинцев: РФ перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории – ISW

В России боятся, что коллаборанты не справятся с несогласными украинцами и партизанами, поэтому отправляют на оккупированные территории чеченцев.

Россия перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории/ Reuters

Страна-агрессор Россия перебрасывает на оккупированные территории Украины больше отрядов чеченцев чтобы привлечь их к формированию административного режима в захваченных регионах.

В РФ боятся, что оккупационные администрации не смогут сами справиться с несогласием украинцев и украинской партизанской деятельностью. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете.

Аналитики отмечают, что Чеченская Республика и связанные с ней официальные лица больше известны по своей жестокости, а не по административным возможностям. Однако РФ использует чеченские отряды с самого начала полномасштабной войны для выполнения роли своеобразной "службы безопасности" в оккупированных регионах.

Поэтому вероятно, что оккупационные администрации хотят привлечь к своей деятельности чеченцев и интегрировать чеченских чиновников в свои оккупационные структуры, чтобы усилить свой контроль в регионах, отмечают в ISW.

Аналитики напомнили, что 8 декабря делегация из Чечни во главе с вице-премьер-министром Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область. Там представители Чечни встретились с коллаборантом, так называемым "главой" Херсона Владимиром Сальдо. При этом Сальдо во время встречи растекался в похвале чеченским чиновникам и заявил, будто хочет перенять у них опыт в разработке модели управления, чтобы использовать его для оккупированного региона.

По информации мэра украинского Мелитополя Ивана Федорова, Кадыров назначил чиновника из Чечни якобы для передачи опыта создания Чеченской республики. Но такая цель не соответствует действительности, ведь на самом деле этот чиновник в первую очередь должен будет контролировать пророссийских коллаборантов, а также терроризировать местных жителей, отмечает Федоров.

Чеченская делегация также встретилась с оккупационной администрацией Запорожской области, чтобы якобы обсудить "мероприятия о сотрудничестве и развитии".

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман отмечал, что Россия уже проигрывает войну против Украины. В Кремле понимают, что для изменения ситуации в свою пользу им нужно разве что объявить тотальную, или так называемую народную войну. Однако сам российский диктатор Владимир Путин этому противится, ведь он не сможет возглавить такую войну, что означает отстранение его от должности и замену на другого вождя.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что российский диктатор Владимир Путин своими решениями относительно войны против Украины может повлечь в России гражданскую войну, которая закончится распадом Российской Федерации.

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