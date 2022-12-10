Проиграет, но с "трона" не слезет: Путин не объявит народную войну, ведь не сможет ее возглавить – Эйдман

В случае начала тотальной войны российского диктатора могут заменить на другого вождя.

Путин боится, что его заменят на другого "вождя"/ сайт Кремля, Facebook

Россия уже проигрывает войну против Украины. В Кремле понимают, что для изменения ситуации в свою пользу им нужно разве что объявить тотальную, или так называемую народную войну. Однако сам российский диктатор Владимир Путин этому противится, ведь он не сможет возглавить такую войну, что означает отстранение его от должности и замену на другого вождя.

Об этом рассказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду. Он сравнил нынешнюю ситуацию в РФ с ситуацией в Германии перед тем, как она проиграла во Второй мировой войне.

Эйдман напомнил, что в условиях надвигающегося проигрыша немцев в ВМВ Геббельс собрал большой стадион, произнес речь и спросил граждан Германии, готовы ли они к тотальной войне. Те кричали в ответ, что готовы. Тогда немцы подтянули больше сил и ресурсов, но тотальная война их всё равно не спасла. Социолог отмечает, что путинскому режиму такая война тоже не помогла бы, даже если бы Путин ее объявил.

Но интересно то, что Путин намеренно избегает объявления тотальной войны, говорит Эйдман. Российский диктатор уже не может возглавить народ, который воюет – ни ментально, ни в силу возраста и состояния здоровья, ни в силу своей личностной специфики.

"Он не может быть Гитлером или Сталиным, которые подмяли всю страну под себя и были вождями воюющего народа. Путин – человек пожилой, ленивый, сибарит, любитель красивой, сладкой жизни. Он не харизматичен, не энергичен, он с большим трудом и нежеланием заставляет себя выступать и чувствуется, что всё это совершенно не его", – отмечает российский социолог.

Гитлер в своих выступлениях "горел, как свеча", говорит Ейдман. Зато Путин лишь "что-то мычит, как старик-доминошник перед такими же стариками-пенсионерами".

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) – российский социолог, один из самых публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Диктатор РФ четко понимает, что он не сможет быть лидером народной войны, если она будет объявлена. А это значит, что его просто на просто могут заменить на другого "вождя".

"Он думает: "А если объявить народную войну, вождем я быть не могу, то что дальше? Меня могут заменить!". И этого ему не хочется, поэтому он всё время старался делать так, чтобы эта война находилась где-то в стороне от людей", – объясняет социолог.

Ранее Эйдман отмечал, что российского диктатора Владимира Путина отстранят от должности представители его же окружения, когда увидят, что он уже окончательно проигрывает войну. Подтолкнуть путинский режим к краху могут Вооруженные силы Украины, если они зимой пойдут в успешное контрнаступление на фронте.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

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