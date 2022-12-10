"Ждет судьба Муссолини или Хрущева": Путина свергнет окружение после контрнаступления ВСУ – Эйдман

Если украинским военным удастся оттеснить оккупантов за линию по состоянию до 24 февраля, путинский режим в РФ потерпит крах. Тогда Путина свергнут свои же.

Социолог Эйдман считает, что Путина сбросит его окружение, Если ВСУ пойдет в успешное контрнаступление зимой/ сайт Кремля, Facebook Эйдман

Российского диктатора Владимира Путина отстранят от должности представители его же окружения, когда увидят, что он уже окончательно проиграет войну.

Подтолкнуть путинский режим к краху могут Вооруженные силы Украины, если они зимой пойдут в успешное контрнаступление на фронте. Об этом рассказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Всё будет зависеть от объема контрнаступления. Если Украина будет проводить его так, что российские войска будут вынуждены бежать, по крайней мере, до линии разграничения до 24 февраля, то это привело бы к падению (путинского – ред.) режима", – отмечает Эйдман.

По словам российского социолога, даже близкое окружение Путина недовольно тем, что сейчас происходит. Крупные чиновники хотели бы жить так, как они жили до 24 февраля 2022 года.

"Жили они, мягко говоря, неплохо, а теперь они в полном стрессе и не знают, что будет дальше. А если они увидят, что Путин окончательно облажался и проиграет эту войну, то они его устранят", – говорит социолог.

Он отмечает, что российского диктатора может ждать судьба Муссолини или Хрущева, которых свергли их близкие соратники.

"Таких примеров в истории было много. Например, когда итальянцы начали проигрывать войну, а американцы высадились на Сицилии, Муссолини сверг собственный фашистский совет – ближайшие соратники, включая собственного зятя. Или как Хрущева сняли его ближайшие соратники. Так что всё это возможно, и, вероятно, что всё закончится именно этим", – рассказал Ейдман.

Социолог выразил мнение, что путинский режим не просуществует в РФ больше года с этого момента и не дотянет до следующего Нового года.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Напомним, ранее директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. мол, без них всё равно не удастся обойтись.

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