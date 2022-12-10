Путин заврался и будет воевать до полного разгрома - Игорь Эйдман

В Кремле многие начинают понимать, что войну они не выигрывают и им необходимо вести тотальную войну, чтобы хоть как-то пытаться противостоять Украине.

Владимиру Путину не выиграть войну, потому он будет драться до разгрома своего режима - Игорь Эйдман / Главред

​​Путин в рамках заседания Совета РФ по правам человека сделал ряд противоречивых заявлений в отношении Украины. В частности, кремлевский диктатор вновь пригрозил миру ядерной войной за помощь Украине, а также цинично потребовал от Украины репараций за "разрушение Донбасса".

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал о том, почему изменилась риторика Кремля, готов ли Путин вести "народную войну", зачем ему понадобился очередной ядерный шантаж и как на путинском режиме скажется новое контрнаступление Украины.

Путин за 9 месяцев впервые назвал войну в Украине именно войной, а не "спецоперацией", а также сказал о том, что война может стать длительным процессом. Насколько Кремль сейчас заинтересован в таком сценарии, и как он может это использовать?

Во-первых, выступления Путина могут быть интересны только в чисто эстетическом плане. То есть как некие выступления в жанре театра абсурда, когда человек несет полную ахинею, не имеющую никакой связи с реальностью, и можно просто наблюдать за этим, как за феноменом беспрецедентной по масштабу лжи. Потому что вслушиваться в то, что он несет, нет никакого смысла. Он может нести что угодно – это как всерьез воспринимать Хармса или другую абсурдистскую литературу. Во-вторых, то, что он сказал конкретно - сказать по правде, копаться в этих экскрементах, которые он ртом изрыгает, у меня нет никакого желания. Но могу ответить на ваш вопрос о том, предполагал ли Путин или российское руководство такой сценарий, как длительная война? Конечно, нет. Было совершенно очевидно, что они хотели все закончить довольно быстро. То есть устроить не просто аннексию Украины. План был такой (и это проговаривалось во всех российских СМИ в первый момент войны, когда они еще надеялись на быструю победу) – устроить анти-Беловежскую Пущу. Вы помните, что на совещании трех лидеров государств в конце 1991 года Кравчук, Ельцин и Шушкевич тогда сказали, что все, Советский Союз надо распускать. Путин это очень болезненно воспринимает – он множество раз называл крушение СССР величайшей геополитической катастрофой столетия. То есть он, видимо, считает, что его историческая миссия состоит в преодолении последствий этой "катастрофы" – восстановлении СССР в том или ином виде.

Вероятно, у Путина, как и у Солженицына была идея "российского союза" России, Украины и Беларуси, которую тот озвучил в конце 80-х. Путин хотел собрать Лукашенко, которого он уже полностью прогнул под себя, и нового некоего марионеточного лидера Украины. (возможно, это был не новый, а старый Янукович, которого, по некоторым признакам, хотели восстановить во власти), чтобы они подписали соглашение о создании нового государства во главе с Путиным. Вот такой подарочек он хотел себе преподнести на 70-летие и войти в пору старости в качестве "восстановителя Российской империи и великого государя".

Надо сказать, что Путин об этом пробалтывался и раньше. Больше года назад, выступая на так называемой горячей линии, Путин, отвечая на вопросы о его свершениях, сказал, что основное его свершение еще впереди. Тогда же он сказал, что мусульманские или среднеазиатские республики не надо интегрировать в РФ, ведь тогда славянское ядро России размоется, дополнив это (в очередной раз) своей бредовой идеей о том, что украинцы и россияне по сути "один народ". То есть он уже тогда фактически намекнул, что его цель – это воссоединение СССР, но без Средней Азии и, видимо, Закавказья как стран с большинством неславянского населения. То есть все было запланировано заранее. Хотел он все это делать быстро и ловко, но, увы, у него все это обломалось. Причем он до последнего надеялся, верил во что-то, но поскольку он все-таки не идеолог, а гопник, то и думает он так же. Мол, не удалось украсть шубу, то хоть шапку стащу, то есть если не захвачу всю Украину, то хотя бы аннексирую те области, которые уже частично захватил. Теперь он гонит новую пургу про то, что Азовское море – внутренний водоем РФ, и есть четыре новых региона (хотя из этих регионов после аннексии его уже гонят поганой метлой).

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Естественно, так как никакой победы нет и не предвидится, а поражения Путин допустить не может, потому что оно для него в этой войне смерти подобно, ведь тогда он потеряет власть. А если потеряет власть, то, вероятно, свободу и жизнь, поэтому ему остается только воевать до полного разгрома. Путин-то надеется, что он все-таки переломит ситуацию – война будет на истощение и он как-то выкрутится, но в действительности это будет война до полного разгрома. Никакого другого варианта и каких-либо промежуточных возможностей договориться, прекратить кровопролитие нет. И потому Путин будет воевать либо до реализации своих бредовых идей, либо до того, когда его просто разгромят (что неизбежно) на поле боя.

Вот эти слова Путина о длительной войне, поскольку, как вы сказали, у него остался вариант только воевать – готов ли он начинать так называемую народную войну в России? Ведь если послушать пропагандистов, то они уже потихоньку начинают готовить к этому население.

Тут есть два момента. С одной стороны, в Кремле многие начинают понимать, что войну они не выигрывают и им необходимо вести тотальную войну, чтобы хоть как-то пытаться противостоять Украине и постараться вырулить из ситуации, которая для них все время ухудшается. То же самое было во время Второй мировой войны – когда немцы начали проигрывать, Геббельс собрал большой стадион, толкнул речь и кричал: "Готовы ли к тотальной войне?". Немцы кричали в ответ: "Да, готовы". После этого они подтянули еще больше ресурсов, устроили тотальную войну, но она их не спасла. Не спасет она и путинский режим. Однако Путин и сам на это идти не хочет. Потому что ни ментально, не в силу возраста и состояния здоровья, ни в силу своей личностной специфики он не может быть вождем сплотившегося воюющего народа. Он не может быть Гитлером или Сталиным, которые подмяли всю страну под себя и были вождями сражающегося народа. Путин - человек пожилой, ленивый, сибарит, любитель красивой, сладкой жизни. Он не харизматичен, не энергичен, он с большим трудом и неохотой заставляет себя выступать и чувствуется, что все это абсолютно не его. Если мы сравним его с тем же Гитлером, который горел, как свечка в своих выступлениях, то Путин что-то мычит и трындит как старик-доминошник перед такими же стариками-пенсионерами. А раз он понимает, что не может быть таким народным вождем, то он думает: "А если объявить народную войну, вождем я быть не могу, то что дальше? Меня могут сменить!". И этого ему не хочется, потому он все время пытался делать так, что эта война находилась где-то в стороне от людей. Так что эта концепция народной войны пошла вразрез с самоощущением потенциального фюрера Владимира Путина.

А если он не готов к ведению войны, то, опять таки, от него звучали заявления по поводу очередного ядерного шантажа. Судя по заявлениям западных лидеров, которые звучали ранее и начали звучать после, это устрашение действовать на них перестало. Тогда кому это было адресовано – это попытка кичиться перед россиянами?

Путин все-таки пытается запугивать Запад ядерной войной, и не сказать, что это совсем не действует. Ведь если разобраться, то почему, например, американцы не поставляют Украине ракеты дальнего радиуса действия? Именно потому, что боятся ядерной войны. Да и немцев это тоже здорово ограничивает в возможностях.

Этот шантаж глобально не играет роли - не получается так, как хотел бы Путин. Что он стукнет по столу и скажет: "Немедленно прекращайте помощь Украине, иначе я буду использовать ядерное оружие". Такого он, конечно, сделать не может, потому что китайцы, индусы и другие, кто пока еще с ним не конфликтует, тоже начнут действовать против него наряду с другими странами.

Поэтому он проводит ядерный шантаж, но ситуативно. Что это ему дает? Безусловно, это сдерживает Запад от наращивания военной помощи Украине и вступления в войну. С другой стороны, это не может ему дать какого-то переломного эффекта, полного успеха в этой войне. Так он мир не запугает, чтобы тот отказался от поддержки Украины – этого нет и не будет. Поэтому в фоновом режиме ядерный шантаж все же существует.

А на данный момент на что он направлен, если он, как вы говорите, ситуативный?

На данный момент он направлен на то, чтобы ограничить помощь Украине такими вооружениями, которые могут привести, как считает Запад, к какой-то эскалации конфликта. Наступательных вооружений с большой дальностью, которые могут ударить по российским городам. Возможно, те же танки, которые Запад никак не может поставить и переговоры по которым все еще ведутся. Я думаю, что в этом направлении.

А Путину это может сейчас удасться? Ну или хотя бы на время оттянуть поставки? Сработает ли его план?

Как я уже сказал, этот шантаж происходит в фоновом режиме. Пока он не дает стопроцентный эффект, но определенный. Я думаю, что Запад пока воздержится от поставок дальнобойных ракет, которыми можно бить по крупным российским городам и военным базам. Если бы вообще не было ядерного оружия, с Путиным Запад уже давно поступил бы, как с Милошевичем, то есть западные вооруженные силы включились бы в эту войну. По крайней мере, точно закрыли небо над Украиной и, возможно, предприняли бы и другие действия. Западное конвенциональное оружие настолько лучше российского, что они бы просто разгромили россиян довольно быстро, если бы те стали рыпаться. Но они боятся связываться именно из-за ядерного оружия. Даже с Северной Кореей, у которой от силы есть несколько атомных бомб, бояться связываться. А что уж говорить о России, где 90% ядерного советского оружия уже заржавело и сгнило. Но и 10% - это все равно угроза для жизни десятков миллионов людей.

Может ли Путин задействовать эту угрозу и перейти от слов к делу, если что-то пойдет не по его плану?

Скорее нет, чем да. Кроме того, он не один. Он, конечно, сошел с ума (и это заметно по нему), сошли с ума некоторые его соратники типа Медведева, или, возможно, под влиянием наркотиков и алкоголя бредят. Но не может быть, чтобы сошли с ума все. Та же российская правящая верхушка не для того воровала сотнями миллионов долларов и не для того устраивала себе и своим детям красивую жизнь, разглагольствовала о новом дворянстве, чтобы в один момент все это сжечь и превратить в пепел в пламени ядерной войны.

Также у Путина было заявление о возмещении Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России. Мол, что это "лишним не будет". Что может означать подобное заявление – чего он собирается добиться?

Это – просто принцип обычного быкования. Запад признал Россию ответственной за потери, которые понесла Украина. Будут дальнейшие действия (сейчас они уже готовятся) по передаче российских ресурсов, которые заморожены на Западе. Поэтому Путин пытается просто быковать в ответ, больше ничего. Вообще, во всей его речь, как я уже сказал, разбираться в них не стоит. Они не стоят того времени, которое мы будем на них тратить, потому что это все – или быкование, или попытки гнилых отмазок – показывает, что диктатор сошел с ума. Он и был просто средним человеком, мелкой шпионской чекистской молью, как его называли в Питере, а в результате двух с лишним десятилетий правления крупной страной и того, что ему с утра до вечера в уши наговаривали, какой он великий и могучий, у него развилось явное психическое заболевание. И сейчас он абсолютно неадекватен, что видно по любому его выступлению.

Вообще, если смотреть по заявлениям, не только Путина, но и Лаврова накануне, они резко стал вести себя, как победители, хотя еще недавно было все наоборот, когда он всеми способами просил переговоров. Что сейчас могло измениться – почему так изменилась риторика?

Видимо, они надеялись на что-то. Мы же не знаем, но там наверняка идут подковерные зондажи с российской стороны на Запад. Какой-нибудь Абрамович туда-сюда летает и говорит о чем-то с Эрдоганом. Вероятно, в какой-то момент они надеялись, что им удастся заморозить войну. Они хотели бы это сделать, чтобы окончательно переварить захваченные территории и подготовиться к новому этапу войны. И, видимо, они чувствуют, что им это не удается. А раз не удается, то, значит, надо быковать - авось, противник испугается и сдрейфит. Но это - не политика, а уровень дворовых хулиганов-отморозков, питерских ПТУшников. Но все это несерьезно и разбираться в этом бессмысленно.

Судя по настроениям, которые сейчас есть в ВСУ и звучат от украинских властей, зимой ничего останавливаться на фронтах не собирается. Если все продолжит идти по нарастающей, Украина начнет новое контрнаступление, к чему это может привести – как это скажется на позициях Путина?

Все будет зависеть от объема контрнаступления. Если Украина будет проводить его так, что российские войска будут вынуждены бежать, по крайней мере, к линии разграничения до 24 февраля, то это привело бы к падению режима. Даже близкое окружение Путина крупные чиновники категорически недовольны происходящим, потому что они понимают, что это авантюра и хотели бы жить так, как они жили до 24 февраля. А жили они, мягко говоря, неплохо, а теперь они в полном стрессе и не знают, что будет дальше. А если они увидят, что Путин окончательно облажался и проигрывает эту войну, то они его устранят. Таких примеров в истории было много. Например, когда итальянцы начали проигрывать войну, а американцы высадились на Сицилии, Муссолини сверг собственный фашистский совет – ближайшие соратники, включая собственного зятя. Или как Хрущева сняли его ближайшие соратники. Так что все это возможно, и, вероятно, что все закончится именно этим.

Уже в следующем году это может произойти?

Я надеюсь, что да. У меня есть внутреннее убеждение, что этот режим до следующего Нового года не просуществует.