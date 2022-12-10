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Путин скидывает с себя ответственность за то, во что "влипла" РФ: в ISW объяснили тактику диктатора

10 декабря 2022, 10:30
Президент страны-агрессора РФ пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.
Путин скидывает с себя ответственность за то, во что 'влипла' РФ: в ISW объяснили тактику диктатора
Путин постарается сбросить с себя ответственность за проблемы России/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других.

Президент РФ делает "козлом отпущения" Минобороны России, пытаясь обвинить ведомство во всех неудачах. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны ISW.

"Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать в течение своего правления: президент осознает все российские проблемы, но не несет за них прямой ответственности", – отмечают в ISW.

Однако попытку Путина снять с себя всю ответственность могут сорвать российские блогеры. Чтобы обеспечить хоть какую-то поддержку войны против Украины, российский диктатор надеется на поддержку националистического сообщества в РФ, говорят аналитики.

"Путин давно назвал российское Минобороны "козлом отпущения" за свои неудачи, но квазиофициальное сообщество милитарных блогеров может представлять угрозу для его кажущегося игнорирования проблем. Путин остается в трудном положении, в котором он полагается на поддержку националистического сообщества, чтобы сплотить поддержку для своей войны в Украине", – отмечают аналитики ISW.

Ранее аналитики ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров. Переговоры с Украиной России нужны для передышки на фронте. Но Киев и Москва далеки от такого соглашения. Поэтому Кремль проводит информационную кампанию.

Напомним, ранее директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном окончании войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них всё равно не удастся обойтись.

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