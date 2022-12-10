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Марокко впервые предоставит Украине военную помощь: ВСУ получат запчасти для танков Т-72

10 декабря 2022, 09:06
Марокко принимает участие во встречах министров обороны в формате Рамштайн, на которых обсуждается помощь для украинской армии.
Танк Т-72, флаг Марокко
ВСУ получат от Марокко запчасти для танков Т-72 / Фото УНИАН, pixabay.com

Марокко по рекомендации США отправит Украине запчасти для танков Т-72. Это первый случай, когда страна в Африке оказывает военную помощь Киеву.

В то же время, как известно, Марокко принимает участие во встречах министров обороны в формате Рамштайн, на которых обсуждается помощь для украинской армии, пишет издание Le Journal de l'Afrique.

В настоящее время на вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится около 40 танков T-72, полученных из Беларуси, 54 китайских танка MBT-2000, а также около 350 устаревших танков M60A1/M60A3.

По данным источников издания, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.

"США удалось убедить Марокко доставить в Украину комплектующие для бронетехники "в условиях строжайшей секретности", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

США передают Украине вооружение и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Стоимость этого пакета составляет 275 миллионов долларов. Украина получит:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • средства противодействия беспилотникам;
  • машины скорой помощи на шасси HMMWV;
  • медицинское оборудование;
  • около 150 генераторов;
  • усиление противовоздушной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украину уже скоро получит комплексы противоракетной обороны, современную западную бронетехнику и ракетные установки.

"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и остальное. Это объективное развитие этой войны. Это всё будет на нашей территории", – заявил Подоляк.

9 декабря Германия анонсировала передачу Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155. Кроме того, в новом пакете военной помощи также 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования.

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