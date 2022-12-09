В ФРГ анонсировали пакет военной помощи Украине с новейшими САУ RCH 155

Германия передаст Украине 18 САУ RCH 155, 80 пикапов, 2 ангарные палатки и 7 грузовиков.

ВСУ вооружат немецкими САУ RCH 155 / Pixabay, Скриншот

Германия анонсировала передачу Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155.

Кроме того, в новом пакете военной помощи также 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования. Об этом идет речь в сообщении Посольства ФРГ в Украине в сервисе микроблогов Twitter.

"Германия передаст Украине 18 САУ RCH 155, 80 пикапов, 2 ангарные палатки, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования. В течение последней недели Украина получила 20 бронеавтомобилей Dingo и 2 большегрузных седельных тягача M1070 Oshkosh", - говорится в сообщении.

RCH 155

155-мм САУ разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann в 2014 году. Оснащена автоматической системой заряжания с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных заряда.

САУ является более легкой, более мобильной, за счет колесного шасси, и более дешевой в производстве системой, обслуживаемой только двумя лицами.

Также к этой артиллерийской системе может адаптироваться более короткая 155 мм/L39 или даже 105 мм пушка.

Характеристики:

Вес

Длина 10,4 м;

Длина ствола 7,88 м (52 калибра);

Ширина 2,99 м;

Высота 3,6 м;

Обслуга 2 (командир, водитель).

Военная помощь Запада Украине

Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

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