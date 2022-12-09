"Скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard": Подоляк заинтриговал заявлением о новом вооружении

Он подчеркнул, что получение такого вооружения является объективным развитием этой войны.

Подоляк заявил, что Украина в ближайшее время может получить новое вооружение/ Офис президента Украины Defense.gov John Hamilton

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наше государство уже скоро получит комплексы противоракетной обороны, современную западную бронетехнику и ракетные установки.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу". Однако советник председателя ОП не объяснил, на чем основывается его заявление.

"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и остальное. Это объективное развитие этой войны. Это всё будет на нашей территории", – заявил Подоляк.

Относительно сроков, которые он имеет в виду, советник председателя ОП не уточнил.

Подоляк также отмечает, что Украина может получить ракеты определенной дальности со снарядами определенных калибров в нужном для нас объеме в сроки "две недели, месяц, два месяца".

Ранее Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время России может увеличиться количество взрывов на военных объектах. Он подчеркнул, что взрывы будут не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на складах, а также в воинских частях.

Также ранее советник главы ОП заявил, что Украина не собирается идти ни на какие компромиссы со страной-агрессором Россией относительно заморозки боевых действий. Он подчеркнул, что финал войны может быть только один – это полное поражение РФ на территории нашей страны.

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