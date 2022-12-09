Моди "кинул" Путина: отказался от встречи из-за ядерного шантажа Кремля - Bloomberg

Планировавшаяся ранее личная встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди с Владимиром Путиным отменена.

Нарендра Моди отказался от встречи с Владимиром Путиным / Коллаж УНИАН, Reuters

Ядерные угрозы, которыми Кремль сыпет в последнее время, стали причиной отмены планировавшейся ранее ежегодной личной встречи встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди с Владимиром Путиным.

Об этом идет речь в сообщении Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве Индии.

Отмечается, что мероприятие, которое традиционно проводится в декабре, было отменено, т.к. "российский президент пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине", заявил агентству высокопоставленный индийский чиновник.

"Отношения между Индией и Россией остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно Моди", - рассказал собеседник агентства.

Bloomberg добавляет, что это будет второй раз, когда лидеры Индии и России не встречались лицом к лицу с 2000 года, когда отношения были возведены в ранг стратегического партнерства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина за войну против Украины. Руководителю российского государства якобы стало стыдно и он заявил о, дескать, готовности к миру с Киевом.

По данным журналистов, индийский премьер четко сказал российскому президенту, что сейчас "не время для войны", поскольку главными проблемами нашего времени являются продовольствие, удобрение и топливная безопасность.

"Я знаю, что нынешняя эпоха – не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом", - сказал Моди Путину.

Глава Кремля Путин, как утверждает немецкое агентство, после этих слов "поджал губы, взглянул на Моди, затем посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке".

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