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Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил голову

17 сентября 2022, 11:11

Путин якобы заявил о готовности "к миру" с Украиной.

Путин Моди
Путин "задумался" после слов Моди о войне России против Украины - СМИ / Коллаж УНИАН, Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина за войну против Украины. Руководителю российского государства якобы стало стыдно и он заявил о, дескать, готовности к миру с Киевом.

Как сообщает Reuters, встреча Моди и Путина прошла 16 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Узбекистане.

По данным журналистов, индийский премьер четко сказал российскому президенту, что сейчас "не время для войны", поскольку главными проблемами нашего времени являются продовольствие, удобрение и топливная безопасность.

"Я знаю, что нынешняя эпоха – не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом", - сказал Моди Путину.

Глава Кремля Путин, как утверждает немецкое агентство, после этих слов "поджал губы, взглянул на Моди, затем посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке".

Далее Путин якобы заявил, что он, дескать, готов к миру с Украиной.

Путин просит переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества сделал заявление о том, что он якобы готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Зеленский, по его словам, якобы отказывается от предметного диалога.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - сказал глава государства-агрессора.

По словам президента государства, которое само напало на Украину, Киев, мол, не хочет переговоров, а стремится решить вопрос с Россией военным путем.

"К сожалению, только противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет достичь своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - "пожаловался" Путин.

Примечательно, Путин признал контрнаступление ВСУ и неожиданно допустил формулировку "в Украине" вместо "на", как он обычно говорит в русле российской пропаганды.

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Другие новости:

ШОС Владимир Путин Нарендра Моди война России и Украины
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