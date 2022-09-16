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Путин начал ныть на международном уровне, что Зеленский не хочет с ним говорить

16 сентября 2022, 17:39

Российский диктатор резко изменил свою риторику в отношении войны – вместо "специальной военной операции" вдруг начал говорить "конфликт".

Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин начал ныть на международном уровне, что Зеленский не хочет с ним говорить/ Reuters, Офис президента Украины

Российский президент Владимир Путин уже начал ныть на международном уровне о том, что Украина отказывается от переговоров и хочет поставить точку в войне на поле боя.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в пятницу, 16 сентября. Он посетовал, якобы он и хотел бы провести переговоры с Украиной, однако украинское руководство на это не соглашается.

Также в духе постоянной российской лживой риторики диктатор РФ начал говорить, якобы Россия "сделает всё, чтобы как можно скорее прекратить" войну в Украине.

"К сожалению, только противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет достичь своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", – проскулил Путин, который уже, очевидно, потерял остатки надежды получить какие-то успехи на поле боя.

Интересно, что такие заявления из уст Путина о желании переговоров звучат как раз после больших успехов украинских военных в контрнаступлении на Харьковщине и на юге Украины.

Также российский диктатор во время встречи с премьер-министром Индии уже едва не научился говорить "в Украине". Путин сначала четко сказал "в Украине", но потом спешно исправил сам себя и произнес неправильную версию, которую постоянно использует страна-агрессор РФ – "на Украине".

При этом из уст российского диктатора уже не прозвучало фразы "специальная военная операция". Однако вещи своими именами он всё равно не стал называть – вместо войны назвал события в Украине "конфликтом".

Напомним, по словам российского политолога Андрея Пионтковского, в Кремле готовят отстранение от власти президента России Владимира Путина. Вероятно, объявят о его болезни и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть окажется в руках Совбеза РФ, который через некоторое время заявит об ошибках Путина в отношении Украины. План уже прорабатывается.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин сейчас представляет "наибольшую угрозу" для НАТО. Канцлер отметил, что Германия готова взять на себя "ведущую ответственность за безопасность европейского континента".

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