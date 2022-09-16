"Ждем хороших новостей от ВСУ": Федоров сообщил о мощном взрыве в Мелитополе

Взрыв прогремел на местном аэродроме. Мэр города подчеркнул, что пора ждать хороших новостей от Вооруженных сил Украины.
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье днем в пятницу, 16 сентября, прогремел мощный взрыв.
Он произошел на местном аэродроме. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
Мэр намекнул, что у российских оккупантов могут быть потери как среди личного состава, так и среди техники.
"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что (в 14: 50 – ред.) там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне ушли в минус, как и их техника. Ждем хороших новостей от ВСУ", – написал Федоров.
Федоров не уточнил деталей произошедшего, но опубликовал соответствующее видео.
Взрывы в Мелитополе
Это уже не первый взрыв в оккупированном Мелитополе за прошедшие несколько дней. Так, в четверг, 15 сентября, в южной части захваченного российскими оккупантам Мелитополя Запорожской области прогремели два взрыва. К месту взрыва выезжали кареты скорой помощи.
А в ночь на пятницу, 16 сентября, прогремели новые взрывы. По данным мэра города Ивана Федорова, "над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.
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