Прилеты по аэродрому и базе РФ: в Мелитополе прогремели мощные взрывы

В Мелитополе прогремели новые взрывы / Фото УНИАН

В Мелитополе Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, в ночь на пятницу, 16 сентября, прогремели новые взрывы.

Об этом мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, "над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым", подробности выясняются.

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"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым. Подробности уточняем", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.

Также известно, что был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".

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