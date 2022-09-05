ВСУ разбили базу оккупантов под Мелитополем: оккупанты 'слили' координаты 'девушкам' в соцсетях

ВСУ уничтожили базу оккупантов под Мелитополем / коллаж фото УНИАН, РИА Мелитополь

ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем. Сделать это удалось с помощью украинских хакеров, которые установили точные координаты российских войск. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Хакеры из группы Hackyourmom создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек, от имени которых общались с оккупантами. Российские солдаты сами рассказывали им детали.

"И тут" Cherchez la femme". И база вражеская - все! Держим строй и вместе к победе!"- написал Братчук.

Он добавил, что в Одессе ночь прошла спокойно, "прилетов" не было. Однако оккупанты держат в готовности к пускам 16 крылатых ракет типа "Калибр", поэтому не следует игнорировать воздушную тревогу.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины 28 августа нанесли удара по заводу"Сокол" во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов. Местные жители утверждают, что на заводе была военная база русских и что в эту базу попало пять ракет.

31 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы. Бойцы ВСУ нанесли прицельный удар по военной базе оккупантов РФ.

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