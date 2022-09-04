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Ситуация на Донбассе может обостриться в ближайшие недели – Жданов

4 сентября 2022, 23:55

На сегодняшний день наиболее серьезные бои на Донбассе идут вблизи Бахмута и Авдеевки.

Жданов ВСУ
Жданов / УНИАН, Главред

В ближайшие две недели боевые действия на Донбассе могут оказаться еще более кровопролитными. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, это связано с требованием руководства РФ выйти на административные границы Донецкой области уже к 15 сентября.

Для этого группировку российских войск могут усилить резервным третьим армейским корпусом.

"Россия не прекращала наступательные действия в Донецкой области, особенно по направлениям Бахмут и Авдеевка. Могут будут введены части третьего армейского корпуса, резервного, который они там формировали три месяца, но так и не доформировали. Пытались собрать 15 тысяч, собрали 10. Я так понимаю, те части, которые более-менее укомплектованы, они сегодня тянут в Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины дал информацию, что они могут появиться либо на донецком, либо на запорожском направлениях", – отметил Жданов, передает Обозреватель.

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По его мнению, это не позволит российским войскам развернуть масштабное наступление даже на отдельном направлении.

"Да, усиление боевых действий будем наблюдать, но масштабного наступления, думаю, не будет. Даже те учения, которые они пытаются проводить вместе с белорусскими вооруженными силами в сентябре, я не думаю, что там будет возможность открыть второй фронт, как некоторые говорят. Я думаю, что Лукашенко все-таки пропетляет до конца этой военной кампании.Все признаки говорят о том, что он не хочет вмешиваться. Российская Федерация не имеет такого войска, чтобы развернуть второй фронт. У них нет даже сил для того, чтобы значительно усилить то же донецкое направление", – сказал Жданов.

Эксперт считает, что сейчас Россия развернула крупную информационную кампанию о возможном наступлении с целью давления на ВСУ.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России. Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство собирается восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Этап продлится 2-3 месяца до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон ожидать не следует – войска будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что решающий период в войне Москвы против Киева будет осенью. В сентябре-октябре ожидается активизация боев. Интенсивность боевых действий может снизиться в ноябре. Горячая фаза войны может наступить весной 2023 года.

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