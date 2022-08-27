Осенью наступит решающий период в войне, новый виток эскалации будет весной 2023 - Скибицкий

Как долго продлится война в Украине, спрогнозировал Вадим Скибицкий / Фото УНИАН, РБК Украина

Решающий период в войне России против Украины наступит осенью. Зимой интенсивность боевых действий может существенно снизиться, а мощные боевые действия могут возобновиться весной 2023 года. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сентябрь и октябрь будут горячими, стоит ожидать активных боевых действий. Однако, начиная с ноября, из-за ухудшения погодных условиях интенсивность боев может упасть. При этом активные действия на поле боя будут продолжатся и зимой.

"Они (боевые действия, – ред.) могут быть не так активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России сохраняется около четырех батальонных тактических групп", – сказал Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Представитель ГУР подчеркнул, что в течение зимнего периода российские оккупанты будут вести боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Кроме того, страна-агрессор попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, используя фактор энергетических ресурсов.

В украинской разведке надеются, что запланированные Украиной мероприятия будут иметь успех, а все задумки РФ провалятся.

"Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу", – рассказал Скибицкий.

При этом в российской армии наблюдается падение морального духа солдат. Кроме того, укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях с февраля, сейчас составляет 30%. Это ниже любых необходимых показателей. В разведке допускают, что рано или поздно Кремлю придется объявлять всеобщую мобилизацию.

Когда закончится война в Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после 10 августа в войне России против Украины начался новый этап, который может продлиться около 2-3 месяцев, то есть до зимы. В течение данного периода ВСУ и российские войска будут наносить удары по позициям друг друга различным вооружением. Однако продвижения не будет. У украинских подразделений больше шансов, чем у оккупантов, по причине наличия американских дальнобойных ракетных систем HIMARS.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

Тем временем президент страны-агрессора России Владимир Путин принял решение увеличить численность российской армии, так как война в Украине может стать затяжной. Войска захватчиков понесли большие потери на поле боя, пишет The New York Times. Журналисты не исключают, что боевые действия затянутся до следующей зимы или даже дольше.

Другие новости: