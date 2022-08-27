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Осенью наступит решающий период в войне, новый виток эскалации будет весной 2023 - Скибицкий

27 августа 2022, 13:21

Зимой из-за ухудшения погодных условиях интенсивность боев может упасть. Но Россия будет готовиться к возобновлению мощных боевых действий весной 2023 года.

Вадим Скибицкий, война в Украине
Как долго продлится война в Украине, спрогнозировал Вадим Скибицкий / Фото УНИАН, РБК Украина

Решающий период в войне России против Украины наступит осенью. Зимой интенсивность боевых действий может существенно снизиться, а мощные боевые действия могут возобновиться весной 2023 года. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сентябрь и октябрь будут горячими, стоит ожидать активных боевых действий. Однако, начиная с ноября, из-за ухудшения погодных условиях интенсивность боев может упасть. При этом активные действия на поле боя будут продолжатся и зимой.

"Они (боевые действия, – ред.) могут быть не так активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России сохраняется около четырех батальонных тактических групп", – сказал Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Представитель ГУР подчеркнул, что в течение зимнего периода российские оккупанты будут вести боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Кроме того, страна-агрессор попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, используя фактор энергетических ресурсов.

В украинской разведке надеются, что запланированные Украиной мероприятия будут иметь успех, а все задумки РФ провалятся.

"Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу", – рассказал Скибицкий.

При этом в российской армии наблюдается падение морального духа солдат. Кроме того, укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях с февраля, сейчас составляет 30%. Это ниже любых необходимых показателей. В разведке допускают, что рано или поздно Кремлю придется объявлять всеобщую мобилизацию.

Когда закончится война в Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после 10 августа в войне России против Украины начался новый этап, который может продлиться около 2-3 месяцев, то есть до зимы. В течение данного периода ВСУ и российские войска будут наносить удары по позициям друг друга различным вооружением. Однако продвижения не будет. У украинских подразделений больше шансов, чем у оккупантов, по причине наличия американских дальнобойных ракетных систем HIMARS.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

Тем временем президент страны-агрессора России Владимир Путин принял решение увеличить численность российской армии, так как война в Украине может стать затяжной. Войска захватчиков понесли большие потери на поле боя, пишет The New York Times. Журналисты не исключают, что боевые действия затянутся до следующей зимы или даже дольше.

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