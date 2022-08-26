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Путин как никогда далек от "возвращения Украины в лоно России" и готовится к затяжной войне – NYT

26 августа 2022, 13:53

Война РФ против Украины может затянуться до следующей зимы или даже дольше, считают американские журналисты.

Путин Украина
Войска Путина несут большие потери на войне в Украине / Коллаж УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин принял решение увеличить численность российской армии по причине ожидания затяжной войны против Украины. Войска захватчиков понесли большие потери на поле боя. Сегодня глава Кремля как никогда далеко от возвращения украинского государства в лоно Москвы. Вероятно, боевые действия затянутся до следующей зимы, или даже дольше.

Журналисты The New York Times в своем материале пишут, что указ Путина о расширении армии России стал последним сигналом подготовки Москвы к длительной войне против Украины. Россияне на поле боя понесли большие потери.

"Путин в четверг приказал резко увеличить численность российских вооруженных сил, что является отказом от многолетних усилий Кремля по сокращению раздутой армии и последним признаком того, что он готовится к затяжной войне в Украине, где Россия понесла большие потери", - отмечают авторы статьи.

Указывается, что указ главы Кремля об увеличении численности армии РФ стал первым за последние пять лет. Чиновники не объясняют такого решения, мало о нем говорят и пропагандисты.

Кроме того, документ от Путина появился именно в то время, когда он "как никогда далек от своей цели вернуть всю или большую часть Украины обратно в лоно России".

"Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны", - заметил исследователь политики в RAND Corporation Дара Массикот. По мнению ученого, к таким шагам прибегают, "когда составляют какой-то план затяжного конфликта".

Также, по данным журналистов, появляется все больше сведений относительно того, что война против Украины может затянуться. Вероятно, до следующей зимы или даже дольше.

"Наступление России на востоке и юге замедлилось до минимума, и ни одна из сторон не проявила готовности к переговорам или компромиссу", - подчеркнули в The New York Times.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что уступок России по территориям со стороны Украины не будет. Киев не хочет переносить войну на будущее. Украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в войне России против Украины начался четвертый этап. Ориентировочно он будет длиться 2-3 месяца до зимы. По его мнению, стороны без дальнейшего продвижения на поле боя будут обмениваться ударами.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Россия могут возобновить переговорный процесс. Но для этого Москва должна выполнить условия Киева – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

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