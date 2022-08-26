"Будет длиться 2-3 месяца до зимы": Арестович заявил о начале четвертого этапа войны в Украине

Третий этап войны России с Украиной завершился 10 августа - Арестович / Коллаж УНИАН, Reuters

В войне России против Украины после 10 августа начался новый этап, который может продлиться около 2-3 месяцев до зимы. В течение данного периода ВСУ и российские войска будут наносить удары по позициям друг друга различным вооружением. Однако продвижения не будет. У украинских подразделений больше шансов, чем у оккупантов, по причине наличия американских дальнобойных ракетных систем HIMARS. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью журналистке Юлии Латыниной он рассказал о том, что первый этап войны длился с 24 февраля, когда Россия полномасштабно напала на Украину, до вытеснения оккупантов РФ с северных областей.

Второй этап – оккупация Лисичанска и Северодонецка.

Третий этап, как полагает Арестович, это попытки оккупантов организовать наступление на Николаев и Кривой Рог – с 10 июля по 10 августа.

Теперь, по словам советника Банковой, начался следующий этап.

"Четвертый этап войны будет длиться два-три месяца до зимы", - объяснил он.

По словам внештатного советника ОП, в этот период ВСУ и войска РФ "будут стоять на месте и лупить друг друга, чем могут".

Он считает, что у Украины больше шансов в такой борьбе из-за наличия американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Но у нас шансы гораздо лучше по той простой причине, что мы имеем HIMARS, а они (армия РФ) не имеют", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил, что Украина не намерена идти на уступки России по вопросам территорий. Киев не собирается переносить войну на будущее. Поэтому украинское государство планирует восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В разведке Минобороны Украины предупредили о возможном обострении войны уже в ближайшее время. Москва пока не собирается выводить свои оккупационные войска, однако ВСУ четко ставят перед собой задачу освобождения захваченных территорий.

Президент Владимир Зеленский не исключил возможности продолжения переговоров Украины и России. Однако у Киева есть условие, которое заключается в выводе российских войск с оккупированных украинских территорий.

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