ВСУ могут отбросить россиян на позиции 23 февраля до конца года: американский генерал назвал условие

Бен Ходжес спрогнозировал сроки окончания боевых действий в Украине / Reuters

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

"Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российских аэродромах. Вот что нужно. Мы предоставили кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта", - сказал Ходжес в интервью DW.

Бывший командующий силами США в Европе считает, что россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут сделать, но украинцам необходима способность победить.

"Россияне уже достигли кульминации в наступлении и больше неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Длительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", - сказал американский генерал.

Как сообщал Главред, в июле Бен Ходжес прогнозировал, что активные боевые действия в Украине, вероятно, продлятся до зимы. По его словам, ситуация на полях битвы уже значительно меняется в пользу Украины, однако ждать прекращения боевых действий этой зимой не стоит.

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

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