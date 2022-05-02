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Война уже в решающей стадии: следующие 2-3 недели определят то, что будет в течение 2-3 лет – Ходжес

2 мая 2022, 14:24

Многое будет зависеть от того, как отреагируют страны-партнеры Украины и насколько быстро они предоставят необходимое оружие.

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Война в Украине уже в решающей стадии – Ходжес/ Reuters

Следующие несколько недель войны России против Украины будут решающими. Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас в решающей стадии. Всё, что произойдет в следующие 2-3 недели, будет решающим для ближайших 2-3 лет", – отметил он.

По словам Ходжеса, многое будет зависеть от того, как будут вести себя страны-партнеры Украины и насколько быстро они предоставят для нее необходимое для защиты оружие.

"Удастся ли нам доставить в руки солдат те технические возможности, которые им нужны, чтобы предотвратить нападение. Мне кажется, что мы почувствуем изменение импульса в течение ближайших 2-3 недель. Они будут чрезвычайно важными", – подчеркнул экс-командующий армии США в Европе.

Также он добавил, что уверен в победе Украины в этой войне.

Ленд-лиз от США для Украины

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины. Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств.

Позже эксперт рассказал, почему ленд-лиз от США для Украины очень важен. Как говорит эксперт Виталий Бала, недавнее принятие в США закона о ленд-лизе трактуется совершенно однозначно – Вашингтон сделал ставку на Киев в войне.

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