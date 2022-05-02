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"Захочет сохранить лицо": в США сказали, в каком случае Путин может применить ядерное оружие

2 мая 2022, 11:28

Возрастает риск, что путинские войска также могут увеличить применение химического оружия – ведь чувствуют безнаказанность за такие же действия в Сирии.

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В США сказали, в каком случае Путин может применить ядерное оружие/ Reuters, gettyimages.com

Чем больше в российской армии провалов и неудач в войне против Украины, тем больше возрастает риск, что российский диктатор Владимир Путин может нажать ядерную кнопку.

Глава Кремля может прибегнуть к применению ядерного оружия, чтобы "сохранить свое лицо". Такое мнение высказал председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес в интервью Fox News.

"Одно из моих беспокойств заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больший риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проиграет и должен сохранить лицо дома", – подчеркнул Менендес.

Он отметил, что из-за провалов путинской армии возрастает опасность применения не только ядерного, но и химического или биологического оружия.

По словам американского сенатора, РФ может увеличить случаи применения химического оружия еще и потому, что делала это уже в Сирии и не получила на свои такие действия должной реакции от мира.

"Ядерный шантаж" мира со стороны Путина

27 апреля во время выступления в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами – мол, если "кто-нибудь со стороны" вмешается в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемы угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. В Министерстве обороны США внимательно следят за ядерным потенциалом Российской Федерации.

По мнению эксперта, директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то удар может быть нанесен по центральному югу нашей страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет полной уверенности в действиях РФ. Поэтому нельзя точно сказать, применит ли Россия ядерное оружие против Украины.

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