В Пентагоне оценили риск применения Путиным ядерного оружия

В Министерстве обороны США внимательно следят за ядерным потенциалом Российской Федерации. Там не считают, что есть угроза применения ядерного оружия.
В Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.
Как пишет Reuters со ссылкой на свой источник – высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в Министерстве обороны США внимательно следят за ядерным потенциалом Российской Федерации.
"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия. И нет угрозы территории НАТО", — сказал собеседник.
Издание отмечает, что беспокойство Запада риском ядерной войны усилилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину и обратился к Западу с угрозой. В своей речи он многозначительно упомянул ядерные силы Москвы и предупредил, что любая попытка встать на пути России "приведет вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории".
Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что к угрозе применения Россией тактического или маломощного ядерного оружия в Украине нельзя относиться легкомысленно. В то же время главное разведывательное управление США не видело большого количества практических доказательств, подтверждающих это беспокойство.
Как сообщал Главред, выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами ‒ мол, если "кто-либо со стороны" вмешается в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".
Причем Путин применил термин "ответно-встречные удары". Этот термин обычно употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар. Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.
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