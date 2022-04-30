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В Пентагоне оценили риск применения Путиным ядерного оружия

30 апреля 2022, 07:13

В Министерстве обороны США внимательно следят за ядерным потенциалом Российской Федерации. Там не считают, что есть угроза применения ядерного оружия.

Ядерное оружие
США не видят угрозы применения ядерного оружия на фоне заявлений Кремля / defence.ru

В Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Как пишет Reuters со ссылкой на свой источник – высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в Министерстве обороны США внимательно следят за ядерным потенциалом Российской Федерации.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия. И нет угрозы территории НАТО", — сказал собеседник.

Издание отмечает, что беспокойство Запада риском ядерной войны усилилось после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину и обратился к Западу с угрозой. В своей речи он многозначительно упомянул ядерные силы Москвы и предупредил, что любая попытка встать на пути России "приведет вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории".

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что к угрозе применения Россией тактического или маломощного ядерного оружия в Украине нельзя относиться легкомысленно. В то же время главное разведывательное управление США не видело большого количества практических доказательств, подтверждающих это беспокойство.

Как сообщал Главред, выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами ‒ мол, если "кто-либо со стороны" вмешается в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".

Причем Путин применил термин "ответно-встречные удары". Этот термин обычно употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар. Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

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