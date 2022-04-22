Угроза ядерного удара: в США предупредили об "астрономической цене" для РФ

РФ грозит применить ядерное оружие / Reuters

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прокомментировала последствия в случае применения российскими оккупантами в Украине ядерного оружия.

США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине, заявила она в интервью Европейской правде.

"И хотя сейчас уже речь идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли", - заверила она.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, какие последствия имеются в виду, собеседница не конкретизировала свой ответ.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия - в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - добавила Нуланд.

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Напомним, ранее известный экономист и президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил, что применение ядерного оружия Россией в войне против Украины является нерациональным для достижения целей хозяина Кремля Владимира Путина.

Ведь российский диктатор, по мнению эксперта, стремится получить контроль над Украиной, а контроль над зараженной радиацией территорией ему точно не нужен.

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