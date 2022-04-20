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Пойдет ли Путин на применение ядерного оружия - ответ эксперта

20 апреля 2022, 01:33

Украинцы готовы защищать свою землю, страну и самих себя независимо от того, какое оружие Путин или кто-либо другой готов против них применять.

Путин, ядерное оружие
Путин пользуется "ядерным блефом" для запугивания / Коллаж фото Reuters

Применение ядерного оружия Россией в войне против Украины является нерациональным для достижения целей хозяина Кремля Владимира Путина. Ведь он стремится получить контроль над Украиной, а контроль над зараженной радиацией территорией ему точно не нужен.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Путин пользуется "ядерным блефом", чтобы пугать руководителей тех стран, которые сами пугаются такого блефа, например, такого, как президент США Джозеф Байден", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия, Илларионов ответил: "Мы этого не знаем, поскольку не раз сталкивались с тем, что Путин действует не так, как многие ожидают".

Сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне добавил, что украинцы готовы защищать свою землю, страну и самих себя независимо от того, какое оружие Путин или кто-либо другой готов против них применять.

"Тот факт, что украинцы готовы защищать свою страну независимо ни от чего, девальвирует угрозу использования ядерного оружия, которой Путин так часто пользуется. Эта угроза действует лишь на тех, кто пугается такого блефа. Украинцы уже не боятся никакого оружия, потому что решили защищаться и бороться – несмотря ни на что", - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия. Также он заявил, что российское руководство любит жизнь и не хотят отдавать власть.

Как сообщал Главред, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что российский президент Владимир Путин вряд ли отдаст приказ о применении ядерного оружия против Украины, поскольку он не уверен в том, что решение будет реализовано. Большое количество российских офицеров не поддерживают политику Кремля. Риск использования ядерного удара был высоким по причине желания Путина втянуть в войну НАТО. Свое поражение он намерен был объяснить вмешательством Альянса.

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