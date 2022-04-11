Применение Путиным ядерного оружия против Украины – маловероятно: глава Bellingcat объяснил почему

Путин не отдаст приказ о применении ядерного оружия – он не уверен, решение будет выполнено, – Грозев / Reuters

Российский президент Владимир Путин вряд ли отдаст приказ о применении ядерного оружия против Украины, поскольку он не уверен в том, что решение будет реализовано. Большое количество российских офицеров не поддерживают политику Кремля. Риск использования ядерного удара был высоким по причине желания Путина втянуть в войну НАТО. Свое поражение он намерен был объяснить вмешательством Альянса. Об этом заявил руководитель издания Bellingcat Христо Грозев.

В интервью BBC он рассказал о том, что вероятность использования ядерного оружия ранее стала выше из-за намерений Путина втянуть в войну с Украиной Североатлантический альянс. Он хотел объяснить свое поражение Украине вмешательством НАТО, поскольку проиграть именно украинскому государству ему тяжело.

Читайте также"Армия рабов, но с ядерным оружием": военный объяснил, расширит ли РФ войну за пределы УкраиныПо его словам, уже сейчас у главы Кремля присутствуют сомнения относительно того, выполнят ли его приказ российские офицеры. За последние недели можно было увидеть, что большое число офицеров РФ не поддерживает режим Путина.

"Путин не отдаст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ будет выполнен. Последние недели добавят, что большое количество офицеров не готовы выполнять такие приказы. Сам факт, что он будет сомневаться, уменьшит риск того, что он примет такое решение", - подчеркнул Христо Грозев.

Угрозы Путина ядерным оружием

Украинский волонтер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что глава РФ Владимир Путин является еще более неуравновешенным и психически больным человеком, чем Адольф Гитлер. По его мнению, Путин может применить ядерное оружие, в том числе и по украинским городам.

Полковник Службы безопасности Украины Михаил Притула сказал, что Россия рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Киеву. Как утверждает военный, одна из ракет уже нацелена на столицу. При этом Москва изучает даже возможный сценарий реализации преступной идеи.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. Гарант полагает, что руководство РФ любит жизнь и не хочет отдавать власть. В то время как в случае ядерного удара российские власти потеряют все.

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