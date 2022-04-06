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Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войну

6 апреля 2022, 04:35

Путин - еще более неуравновешенный и психически больной человек, нежели был Гитлер. Президент рф относится ко всему миру как к неполноценным людям.

Путин, ядерная война
Путин - сумасшедший и больной человек, считает Юрий Касьянов / Коллаж Reuters, pixabay.com

Президент страны-агрессора владимир путин может легко нажать ядерную кнопку и устроить ядерную войну. Причем нет смысла гадать, кто станет целью, ведь хозяин Кремля может сделать жертвой любой украинский город.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

"Неважно, в каком случае Путин применит ядерное оружие. Он вполне может обстрелять тактическими ядерными боеприпасами Харьков, Днепр или Киев. Он запросто может сбросить бомбу на Киев в назидание, чтобы сказать: "Не будете вести со мной переговоры, не пойдёте на мои условия – завтра я забросаю бомбами всю Украину". Нет смысла что-то высчитывать и пытаться построить хоть какое-то логическое обоснование. Нет смысла рассуждать на эту тему, потому что путин – сумасшедший человек, больной и, похоже, хочет всех утащить за собой в ад", - сказал Касьянов.

По его словам, путин еще более неуравновешенный и психически больной человек, нежели был Гитлер. Он относится ко всему миру как к неполноценным людям.

"Путин сумел настроить против себя весь мир. Он настолько чокнутый, что переплюнул даже Гитлера в тысячу раз. Путин относится к украинцам и белорусам, как Гитлер – к евреям, а ко всему миру – как к неполноценным людям. Путина распирает ненависть ко всему миру. У него в друзьях остаются только Венесуэла, КНДР и ещё несколько подобных стран", - отметил военный.

Касьянов добавил, что "мы не должны останавливать справедливую войну только потому, что у Путина есть ядерная бомба".

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия никогда не сможет одержать победу в ядерной войне. Атомная война не может быть выиграна, и ее нельзя начинать.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что РФ не поставит страну на грань угрозы ядерной войны.

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