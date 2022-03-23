РФ никогда не сможет выиграть в ядерной войне-Столтенберг / Reuters

Россия никогда не сможет одержать победу в ядерной войне. Атомная война не может быть выиграна, и ее нельзя начинать.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 23 марта, пишет "Интерфакс-Украина". Там Столтенберг готовится к проведению внеочередного саммита Альянса, который запланирован на четверг, 24 марта.

Угрозы Российской Федерации применить ядерное оружие являются опасными и безответственными, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

"Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно", – заявил он.

Союзники передают РФ четкий месседж, что ядерная война не может быть выиграна, подчеркнул Столтенберг.

"Это лишь подчеркивает важность прекращения войны в Украине. Мы должны делать всё, что можем, чтобы предотвратить эскалацию войны за пределы Украины, что будет еще более смертельным и опасным, чем сейчас", – добавил генсек НАТО.

По его словам, применение ядерного оружия фундаментально изменит природу конфликта, поэтому такого поворота событий нельзя допустить.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш больше не исключает возможности ядерной войны учитывая развитие событий в Украине. Гутерриш назвал Россию виновной в кровопролитной войне, которая стала причиной гибели тысячей мирных украинских жителей, а также разрушении гражданской инфраструктуры.

Также ранее украинская разведка заявляла, что Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа.

поджог радиоактивных лесов,

обстрел ядерного хранилища.

И какой бы из них она ни применила – Москва собирается обвинить в этом Украину.

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