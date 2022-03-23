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Россия пригрозила НАТО прямым столкновением в случае введения миротворцев в Украину

23 марта 2022, 12:05

В случае введения Альянсом миротворцев на украинские территории это "будет иметь последствия", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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Россия пригрозила НАТО прямым столкновением в случае введения миротворцев в Украину/ Reuters

Если Североатлантический альянс введет в Украину своих миротворцев, это повлечет прямое столкновение НАТО с Россией. С такой угрозой в сторону Альянса выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что такие действия НАТО "приведут к последствиям" и будут означать "прямое столкновение" с Россией, цитируют слова Лаврова российские "РИА Новости".

"Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они говорят. Это будет то самое прямое столкновение российских и вооруженных сил НАТО, которого все не то, что хотели избежать, а говорили, что его не должно произойти в принципе", – отметил Лавров.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя Соединенные Штаты скорее всего на такой шаг не пойдут.

При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что понимает разочарование и боль президента Владимира Зеленского и украинского народа, но для Североатлантического альянса крайне важно избежать эскалации войны в Европе. Он сказал, что война не должна выйти за пределы Украины

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