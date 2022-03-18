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Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины - генсек НАТО

18 марта 2022, 11:48

Как говорит Йенс Столтенберг, в первую очередь необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вышел за границы Украины.

Столтенберг
Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что понимает разочарование и боль президента Владимира Зеленского и украинского народа, но для Североатлантического альянса крайне важно избежать эскалации войны в Европе. Об этом сообщает портал Tagesschau.

Столтенберг, тем не менее, снова заверил Украину в поддержке Альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку – Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он.

Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну против Украины.

Генсек НАТО отметил, что союзники по НАТО тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Причем все это якобы помогло против вторжения российских войск.

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - добавил Столтенберг.Читайте такжеПочему Старая Европа боится принимать Украину в ЕС и НАТО

Напомним, ранее страны НАТО выразили единую позицию, согласно которой воздушных или наземных сил коллективного блока безопасности Запада в Украине не будет. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс стремится к тому, чтобы не произошла эскалация войны с Россией. Блок видит разрушения и страдания украинцев, но считает, что действия организации могут превратить ситуацию в полноценную войну Альянса с Москвой.

Автор: Егор Бунин
viber
НАТО российское вторжение Йенс Столтенберг
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