Страны НАТО отказались закрыть небо над Украиной: Альянс опасается войны с Россией

НАТО не готово к полноценной войне с Россией / Reuters

Страны НАТО выразили единую позицию, согласно которой воздушных или наземных сил коллективного блока безопасности Запада в Украине не будет. Североатлантический альянс стремится к тому, чтобы не произошла эскалация войны с Россией. Блок видит разрушения и страдания украинцев, но считает, что действия организации могут превратить ситуацию в полноценную войну Альянса с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников", - сказал он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Также руководитель организации добавил, что вопрос обсуждался на встрече глав МИД. Альянс планирует "не допустить эскалации войны с Россией".

Столтенберг утверждает, что военно-политический блок видит страдания людей в Украине и разрушения, но опасается полномасштабной войны НАТО с РФ.

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО прибегнет к действиям, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин сказала о том, что НАТО не готово закрыть воздушное пространство над украинским государством, поскольку в таком случае Альянс может вступить в военный конфликт с Россией. На Западе рассматривают вариант предоставления Киеву самолетов и ПВО, чтобы государство самостоятельно смогло закрыть небо.