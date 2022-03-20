НАТО никогда на это не пойдет: Арестович о вступлении Украины в Альянс

Арестович высказался о НАТО / УНИАН

Украина платит свою цену за вступление в НАТО – в государстве идет война с Россией, но Североатлантический союз никогда на это не пойдет.

"Там понимают, что Украина в НАТО – это война России с Альянсом при любом варианте, а они этого не хотят", - заявил советник главы Офиса Президента в эфире 24 канала.

"Мы свою цену заплатили – сейчас у нас война с Россией. А НАТО заплатило свою цену за принятие нас таких красивых, таких хороших? Они никогда на это не пойдут", – подчеркнул Арестович.

Переговоры России и Украины

19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.

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