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Либо Украина вступает в НАТО, либо получает другие гарантии: Зеленский назвал "точку" в войне с РФ

22 марта 2022, 07:51

Киев, Москва и Запад могут найти компромисс, считает Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Украина должна получить четкий ответ от НАТО - Зеленский / Офис президента

После того, как будут прекращены боевые действия, в НАТО должны сказать, может ли Украина вступить в Североатлантический альянс, или нет. Киев не берут в военно-политический блок, поскольку страны боятся России. Следует принять такую точку зрения. Есть другие государства Альянса, которые готовы стать гарантами безопасности. Здесь нужно найти компромисс, который станет точкой для окончания войны. Подобный вариант является оптимальным для всех сторон. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью общественным вещателям он сказал о том, что Украина должна будет получить конкретный ответ от НАТО по ситуации с евроатлантической интеграцией и гарантиям безопасности от других государств. И тогда появится возможность остановить войну с Россией.

"Они должны завтра (после прекращения огня) сказать, что Украину берут в НАТО или не берут. Ответ простой – нас не берут, потому что боятся России. Нам нужно успокоиться с этим. Есть другие страны НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности. Вот в этом нужно найти компромисс. Это будет точка для окончания войны", - считает президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что данный вариант станет оптимальным компромиссом для всех сторон – Украины, России и Запада.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украину не ждут в НАТО, и украинскому обществу нужно принять такую ситуацию. В сложившихся обстоятельствах государству следует рассчитывать на собственные силы и искать поддержку на переговорах со странами-партнерами.

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