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Украина не вступит в НАТО: надо рассчитывать на себя и страны-партнеры – Зеленский

15 марта 2022, 15:54

Украинский народ начинает понимать, что Украина не присоединится к Североатлантическому альянсу, сказал президент.

Владимир Зеленский
Мы годами слышали о якобы открытых дверях в НАТО, но теперь понимаем, что нам туда не войти - Зеленский / Фото Reuters

Сегодня Украина не входит в НАТО и государству четко намекнули, что страна пока не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу. Украинский народ начинает понимать такую ситуацию. Нужно рассчитывать на себя и страны-партнеры. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе конференции Joint Expeditionary Force он сказал о том, что украинский народ начинает понимать проблему вступления в Альянс. Нужно рассчитывать на собственные силы и на помощь государств-партнеров.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы адекватные люди, понимаем. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но также услышали, что нам туда не войти. И это правда и нужно это признавать. Рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - отметил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что сейчас среди стран Альянса нет консолидированной позиции по поводу вступления Украины в НАТО и закрытия воздушного пространства над государством. Он подверг критике военно-политический блок за нерешительность и призвал оказать Киеву помощь здесь и сейчас.

14 марта Зеленский обратился к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной. Гарант показал фотографии, на которых зафиксированы последствия авиабомбардировок Россией украинских городов.

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НАТО Владимир Зеленский новости Украины
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