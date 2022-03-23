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В НАТО заявили, что Китай поддерживает Путина в вопросе вторжения в Украину

23 марта 2022, 17:58

Столтенберг выразил обеспокоенность, что Пекин может оказать Москве также материальную поддержку.

Столтенберг
НАТО обвинило Китай в поддержке РФ / Reuters

В Североатлантическом альянсе обвинили Китай в политической поддержке России. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, КНР поддерживает РФ путем распространения "откровенной лжи и дезинформации".

Столтенберг призвал Китай не поддерживать российское вторжение в Украину, пишет Reuters.

Он также сообщил, что в четверг, 24 марта, на саммите НАТО страны-члены обсудят роль КНР в войне Российской Федерации против Украины.

"Китай оказал России политическую поддержку, в том числе путем распространения вопиющей лжи и дезинформации", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО обеспокоен тем, что Китай может также оказать РФ материальную поддержку. По словам Столтенберга, он рассчитывает на то, что Альянсу удастся убедить КНР соблюдать свои обязанности как члена Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Китай не станет поддерживать ни одну из сторон. КРН опасается идти на противостояние с Западом из-за того, что 52% внешней торговли страны приходятся на США, ЕС и Японию. Вместе с тем Пекин не будет давить на путинский режим с призывом остановить войну против Украины, сообщает Bloomberg.

Напомним, в Белом доме резко отреагировали на возможное решение Китая помогать РФ. На саммите НАТО, который состоится 24 марта, президент США Джо Баден обязательно будет консультироваться о потенциальном участии Китая в прекращении войны в Украине.

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