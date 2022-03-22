Война в Украине: Китай не станет поддерживать ни одну из сторон - Bloomberg

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В контексте войны РФ против Украины китайские власти вряд ли будут готовы предоставить поддержку и помощь Москве.

Вместе с тем Пекин не будут давить на путинский режим с призывом остановить войну против Украины, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Китай опасается идти на противостояние с Западом из-за того, что 52% внешней торговли страны приходятся на США, ЕС и Японию. В то же время товарооборот с РФ едва достигает 4%.

Авторы материале обратили внимание на то, что подписание заявления о стратегическом партнерстве 4 февраля 2022 года стало для Китая скорее "обузой", так как страна может чувствовать необходимость поддерживать РФ. Аналитики также считают, что долгая война и поражение российских войск несет риски для экономики Китая.

Журналисты добавили, что имеются различия в пресс-релизах США и Китая после переговоров Джо Байден и Си Цзиньпина. Китайские СМИ больше обратили внимание "на приверженность Байдена непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести холодную войну между США и Китаем".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если Китай осудит варварские действия РФ в Украине, у Пекина появится возможность стать важным субъектов мировой системы безопасности. Шанс обеспечит политическое равенство. На Западе должны объяснить КНР разницу между торговлей с Россией и западным миром.

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