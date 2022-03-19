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Мировая коалиция и осуждение варварства РФ: у Зеленского призвали Китай сделать выбор

19 марта 2022, 18:23

У Пекина есть шанс стать важным элементом мировой системы безопасности, сказал Михаил Подоляк.

Китай
Украина призывает Китай осудить военную агрессию России / Reuters

Если Китай осудит варварские действия России в Украине, у Пекина появится шанс стать важным игроком в мировой системе безопасности. Такая возможность обеспечит политическое равенство. На Западе должны объяснить китайскому государству разницу между объемами торговли с Москвой и западным миром. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что у Китая, если Пекин осудит военную агрессию Москвы против Киева, появится возможность стать частью мировой системы безопасности и получить право на политическое равенство.

"Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных", - отметил Подоляк.

Также советник главы ОП выразил надежду, что Запад объяснит Китаю разницу между 1,6 триллиона долларов и 150 миллиардов долларов – объемы торговли КНР с западным миром и с Россией.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило о том, что Россия запросила у Китая военную помощь с целью продолжения вооруженной интервенции на территорию Украины. По данным журналистов, россияне просили военную технику.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что не слышали о каких-либо просьбах от России по этому вопросу. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй сказал, что сейчас нужно предотвратить эскалацию конфликта Москвы и Киева.

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. По итогам разговора в Белом доме сказали, что в Вашингтоне нет уверенности относительно отказа Пекина оказывать военную помощь Москве для войны против Украины.

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