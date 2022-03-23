Столтенберг жестко отверг предложение Польши предоставить миротворцев НАТО для Украины

Столтенберг отказался оценить возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг довольно резко прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину.
В Брюсселе 23 марта на пресс-конференции перед саммитом Столтенберг заявил, что Альянс не будет посылать свои войска в Украину для борьбы с Россией.
"НАТО не принимает участия в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта. НАТО не будет посылать войска в Украину. Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", – сказал генсек Альянса.
При этом Столтенберг отказался оценить возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не привлекая к ней сам Альянс.
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НАТО в Украине
Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуша Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.
По его словам, России напала на Украину и сейчас гибнут люди.
"Конечно, не может быть согласия Североатлантического альянса на такого рода ситуацию. В связи с этим мы обсудили действия, которые необходимо принять, чтобы задержать агрессию. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера в Киеве говорил вицепремьер Ярослав Качиньский", - сказал Блащак.
Также он добавил, что союзники должны подумать, каким образом могла бы быть сформирована миротворческая миссия в Украине.
Ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин сказала о том, что НАТО не готово закрыть воздушное пространство над украинским государством, поскольку в таком случае Альянс может вступить в военный конфликт с Россией. На Западе рассматривают вариант предоставления Киеву самолетов и ПВО, чтобы государство самостоятельно смогло закрыть небо.
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