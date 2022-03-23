Столтенберг жестко отверг предложение Польши предоставить миротворцев НАТО для Украины

Столтенберг / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг довольно резко прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину.

В Брюсселе 23 марта на пресс-конференции перед саммитом Столтенберг заявил, что Альянс не будет посылать свои войска в Украину для борьбы с Россией.

"НАТО не принимает участия в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта. НАТО не будет посылать войска в Украину. Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", – сказал генсек Альянса.

При этом Столтенберг отказался оценить возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не привлекая к ней сам Альянс.

Читайте такжеРоссия пригрозила НАТО прямым столкновением в случае введения миротворцев в Украину

НАТО в Украине

Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуша Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

По его словам, России напала на Украину и сейчас гибнут люди.

"Конечно, не может быть согласия Североатлантического альянса на такого рода ситуацию. В связи с этим мы обсудили действия, которые необходимо принять, чтобы задержать агрессию. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера в Киеве говорил вицепремьер Ярослав Качиньский", - сказал Блащак.

Также он добавил, что союзники должны подумать, каким образом могла бы быть сформирована миротворческая миссия в Украине.

Ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин сказала о том, что НАТО не готово закрыть воздушное пространство над украинским государством, поскольку в таком случае Альянс может вступить в военный конфликт с Россией. На Западе рассматривают вариант предоставления Киеву самолетов и ПВО, чтобы государство самостоятельно смогло закрыть небо.

Читайте также: