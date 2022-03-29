УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФ

29 марта 2022, 22:27

В России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, отметил советник главы ОП.

Арестович
Арестович оценил ядерную угрозу РФ / Скриншот Офис президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ не поставит страну на грань угрозы ядерной войны.

"То есть люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?" - рассказал он в интервью BBC.

Также Арестович напомнил фразу Путина о том, что крыса, которую загнали в угол, бросается втрое яростнее, и заявил, что "он не является такой крысой".

"Это человек, который делает красивый маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, который строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить общую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы даты, под угрозу ядерной войны", - добавил он.

"Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высокая вероятность", – подчеркнул Арестович.

Также советник главы ОП назвал вероятную химическую атаку "никакой" с военной точки зрения, поскольку теперь с ней бороться.

Читайте такжеЯдерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятаться

Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

Читайте также:

viber
ядерная бомба ядерная война ядерная угроза Алексей Арестович
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетни Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине "Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ"Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ Когда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичныйКогда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцевЯдерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев

Последние новости

22:54

Хочет, но не может: в России попытались оправдать предательство Ани Лорак

22:33

Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

22:30

Демилитаризация России Точкой-У: в РФ взорвался склад боеприпасов, есть раненыеВидео

22:27

Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФВидео

22:05

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

Реклама
21:59

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путинамнение

21:59

Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

21:57

Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

21:46

Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

21:46

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:17

Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

21:10

Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

21:05

Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФВидео

20:38

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

20:33

Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в МариуполеВидео

20:29

Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы УкраиныВидео

19:54

В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве НемцоваВидео

19:49

Задолженность по зарплате: в Госспецсвязи предупреждают об опасных письмах

19:45

"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы Украине

19:38

Арестович поведал, способны ли российские войска на штурм Киева

Реклама
19:11

Удар по поставкам: США готовят новый пакет санкций против РФ

19:01

РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"Видео

18:51

Это еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будет

18:34

На Пасху все станет ясно: маг и экстрасенс дали окончательный прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

18:34

"Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проектыВидео

18:31

Наживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбулемнение

18:24

Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

18:12

Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путинмнение

18:07

РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

18:07

Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневромВидео

18:07

Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

17:48

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

17:32

Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

17:27

"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

17:15

Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев

17:06

В ОП рассказали о следующем раунде переговоров с Россией

16:52

Референдум по поводу изменений в Конституцию и условий мира с агрессорами из РФ: Арахамия назвал условия

16:42

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

16:32

Оккупанты массово отказываются воевать, у РФ проблемы с ротацией батальонов, - ГенштабВидео

16:32

Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотретьВидео

Реклама
16:25

"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторанеВидео

16:25

Коллективная травма, или Почему россияне до сих пор не штурмуют дворец Путинамнение

15:31

В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и ЧерниговаВидео

15:29

Военные базы, учения и открытые двери в ЕС: Украина назвала условие для нейтралитетаВидео

15:15

Астролог назвала две опасные даты завершения войны с РФ: гороскоп для Украины на 2022 годВидео

15:13

Почему Россия до сих пор боится Бандеру, а верные псы Путина упорно ищут егомнение

15:00

Расстреляли прямо в зале: оккупанты убили известного детского тренера по боксу

14:49

"Это антисептик, а не водка": Арахамия вовремя остановил советника Путина на встрече в СтамбулеВидео

14:41

Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и РоссииВидео

14:32

"Оккупанты сознательно уничтожают всё живое": Зеленский назвал цель РФ в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять