Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФ

Арестович оценил ядерную угрозу РФ / Скриншот Офис президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ не поставит страну на грань угрозы ядерной войны.

"То есть люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?" - рассказал он в интервью BBC.

Также Арестович напомнил фразу Путина о том, что крыса, которую загнали в угол, бросается втрое яростнее, и заявил, что "он не является такой крысой".

"Это человек, который делает красивый маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, который строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить общую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы даты, под угрозу ядерной войны", - добавил он.

"Его в таком случае пристрелит собственная охрана – очень высокая вероятность", – подчеркнул Арестович.

Также советник главы ОП назвал вероятную химическую атаку "никакой" с военной точки зрения, поскольку теперь с ней бороться.

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Какое ядерное оружие есть у России

Россия имеет доступ к крупнейшей в мире коллекции ядерных боеголовок.

По оценкам Федерации американских ученых на 2022 год, РФ обладает 5977 ядерными боеголовками, и, по оценкам, эта цифра будет расти.

Для сравнения, в США их 5428.

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