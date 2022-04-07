Зеленский спрогнозировал, рискнет ли Россия применить ядерное оружие

Зеленский высказался о применении РФ ядерного оружия / Скриншот YouTube

Глава государства Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия. Также он заявил, что российское руководство любит жизнь и не хотят отдавать власть.

"Использование любого оружия, в том числе ядерного, будет не потому, что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет ощущать преимущество", - сказал Зеленский индийскому телеканалу Republic Media Network.

Он подчеркнул, что именно преимущество, а не тогда, когда Россия будет загнана в угол. По его словам, сейчас еще рано говорить о том, что Москва находится в таком положении.

Кроме того, отметил Зеленский, российское руководство хочет жить и не желает отдавать власть.

"Использование ядерного оружия приведет к тому, что они потеряют все. Поэтому я в это не верю", - добавил он.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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