Россия применяет авиацию на Донбассе, поскольку в остальной Украине ее крушит ПВО – Арестович

ПВО Украины уверенно работают с российской авиацией - Офис президента / АрміяInform

Оккупационная армия РФ применяет военную авиацию в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, так как в остальных регионах Украины ее эффективно сбивают системы противовоздушной обороны нашей страны. Уничтожено уже 111 беспилотников, россияне стали опасаться запускать боевые самолеты в украинское воздушное пространство. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе своего брифинга в четверг, 7 апреля, он рассказал о том, что теперь россияне применяют авиацию в основном на Донбассе, так как на остальной территории украинского государства ее уничтожают.Читайте такжеПланы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

Чиновник уточнил, что силы обороны Украины сокрушили уже 111 беспилотных летательных аппаратов. Из-за резкого роста числа сбитых БПЛА российские оккупанты уже побаиваются применять военную авиацию.

"Противник сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины его уверенно сбивают наши Воздушные силы", - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что в ближайшее время на Донбассе могут пройти тяжелые бои. Противник намерен сконцентрировать усилия на зоне ООС, поскольку не смог захватить мегаполисы Украины. Враг стремится оккупировать Донецкую и Луганской область, чтобы показать видимость "победы" российскому обществу.

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Война России против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия, как и прежде, будет осуществлять наступление на территорию Украины. В НАТО рассматривают последние маневры россиян как перегруппировку и передислокацию войск. В ближайшие недели может последовать продвижение оккупантов на востоке и юге. Они попытаются захватить все регионы Донецкой и Луганской областей.

Президент Зеленский говорил, что Украина готовится к усилению боевых действий со стороны России на востоке страны. Речь идет о стягивании оккупантами существенного количества войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. Активность россиян демонстрирует, что санкций в отношении РФ недостаточно для того, чтобы остановить российское наступление.

Ранее силы обороны Украины рассказали о ликвидации 80 войск противника на Донбассе и 45 единиц вражеской техники. Также украинским военным удалось захватить вражеский танк.

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